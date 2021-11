Open huis bij ROC Da Vinci College

REGIO • Zaterdag 27 november van 10.00 tot 14.00 uur opent het ROC Da Vinci College haar deuren voor bezoekers. Eindexamenkandidaten, starters zonder diploma, ouders en verzorgers kunnen tijdens deze open dag kennismaken met de verschillende opleidingswerelden. Van Techniek, ICT, Gezondheidszorg en Ondernemerschap tot Logistiek. Belangstellenden zijn welkom op een van de locaties in Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam of Wijk en Aalburg.

Het ROC is blij om dit jaar de deuren open te kunnen zetten voor bezoekers, weliswaar met inachtneming van de corona-richtlijnen. Kennismaken met de opleidingen én sfeer proeven op school is heel belangrijk om straks de juiste studiekeuze te kunnen maken. Docenten geven informatie over de opleidingen en leggen uit hoe het mbo werkt. Ook studenten zijn aanwezig en vertellen graag uit eigen ervaring hoe zij de opleiding en de school ervaren. Op het mbo staat de praktijk centraal en daar waar mogelijk laten we dit tijdens de open dag zien. En voor wie hulp kan gebruiken bij het kiezen van de juiste richting zijn er studieloopbaanadviseurs.

Online voorlichting

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen biedt de school ook de mogelijkheid om vanuit huis kennis te maken met de verschillende opleidingen. Ook hier staan docenten en studenten bezoekers gastvrij te woord en vertellen over de opleiding en de sfeer op de school. En wie hulp kan gebruiken bij het kiezen van een opleidingsrichting kan ook online in gesprek met een studieloopbaanadviseur.

In Nederland is nog steeds een groot tekort aan vakmensen. Diverse sectoren staan te springen om praktisch geschoold personeel. Die vraag neemt de komende jaren alleen maar toe. In het mbo kun je kiezen voor voltijd leren op school (bol) of voor leren in de praktijk en één dag per week naar school (bbl). In beide leerwegen staat tijdens de studie de praktijk centraal, zodat je met een mbo-diploma op zak in veel sectoren direct aan het werk kunt.

Als opleider voor mbo, vavo en educatie biedt het kleinschalige Da Vinci College iedereen de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. De school helpt jongeren om kansen te pakken en geeft persoonlijke begeleiding aan wie dat nodig heeft. Aanmelden voor de open dag (fysiek of online) en andere kennismakingsmogelijkheden kan via www.davinci-open.nl.