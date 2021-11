Verbouwing Stadhuis Nieuwpoort afgerond, museum wordt ingericht

NIEUWPOORT • Wethouder Bram Visser heeft op maandag 22 november een bezoek gebracht aan Stadhuis Nieuwpoort, waar na een grondige verbouwing de werkzaamheden klaar zijn. Zo kan er vanaf januari weer getrouwd worden.

Maar voordat het prachtige icoon uit 1697 van de vestingstad officieel klaar is, moet eerst het nieuwe Museum Nieuwpoort worden ingericht. Maandag ontving Annie Slob, de voorzitter van de Historische Kring Nieuwpoort daarvoor symbolisch de 80 jaar oude klauwhamer uit handen van de wethouder, die tijdens de werkzaamheden is gevonden.

Aardgasvrij en lift

Wethouder Visser: “Vanaf maart dit jaar is de aannemer Martin den Butter bezig geweest met de uitdagende opdracht om dit historische pand te verbouwen naar de wensen en eisen van deze tijd. Het is nu geïsoleerd, aardgasvrij en het is beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden door een lift te plaatsen.”

“Ook is rekening gehouden met flora en fauna. Zo is bijvoorbeeld de oude waagdeur aan de oostzijde met de oude duimen en gehengen aangepast, zodat deze geheel open kan tegen de muur en daarmee opnieuw een onderkomen kan gaan bieden aan vleermuizen. Het resultaat mag er zijn, het is prachtig geworden!”

Museum Nieuwpoort

Nu het stadhuis grotendeels klaar is, start de inrichting van het nieuwe Museum Nieuwpoort. Dit wordt in opdracht van de Historische Kring Nieuwpoort, mede dankzij subsidie van de provincie, het regionaal fonds en bijdragen van anderen uitgevoerd. In dit museum wordt de bezoeker meegenomen in de geschiedenis van Nieuwpoort als vesting in de Oude Hollandse Waterlinie.

Vrijwilligers en professionals zijn druk bezig om het museum tot leven te wekken, onder leiding van Mark Bakker en zijn team. “Het verhaal wordt de basis van het museum. Bij een inrichting in zo’n oud pand als het stadhuis, zijn er verschillende uitdagingen. Zo zijn er enkele kleine ruimtes, ook na de verbouwing. En het is scheef. We bouwen alles van tevoren in de werkplaats en plaatsen zoveel mogelijk dingen direct in het museum, zodat we het daarna ter plekke kunnen afwerken en inrichten. Dat is een enorme klus.”

In het voorjaar start het jubileum van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie en gaat het museum open voor publiek.

Waard om te zien

Wethouder Visser: “Ik wens het team en de Historische Kring veel succes met de inrichting en bij de activiteiten in het komend jubileumjaar. Ik hoop dat zowel inwoners en bezoekers het verhaal van Nieuwpoort en de Oude Hollandse Waterlinie gaan bewonderen. Het is een belangrijk stukje van ons cultureel erfgoed wat het waard is om gezien en verteld te worden.”

Inwoners die geïnteresseerd zijn om gastvrouw of gastheer, suppoost, PR medewerker of educatiemedewerker te worden bij het nieuwe museum, vinden meer informatie op www.historischekringnieuwpoort.nl/vacature of kunnen een email sturen naar info@historischekringnieuwpoort.nl.