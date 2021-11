Oliebollenactie van muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Ook dit jaar kan men weer bij muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland terecht voor heerlijke oliebollen.

Deze actie wordt alleen gedaan met een digitale voorverkoop. De vrijwilligers komen dus niet aan de deur om bestellingen op te nemen. De oliebollen worden uiteraard wel aan de deur bezorgd in Hoogblokland en omstreken. Dit gebeurt op vrijdagmiddag 10 december.

De kosten per zak van 7 oliebollen bedragen 6 euro. Bestellingen kunnen tot 3 december worden doorgegeven via acties@symphoniahoogblokland.nl. Vermeld daarbij het aantal zakken, naam, bezorgadres, telefoonnummer en de gewenst betaalmethode: contant of overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0322 2024 77 t.n.v. Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland, o.v.v. uw naam en Oliebollenactie 2021. Mensen zonder smartphone of computer, kunnen hun bestelling doorgeven via 06 12529254.