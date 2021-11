IJsclub Nooit Gedacht zoekt foto’s voor viering 75 jarig bestaan

HOOGBLOKLAND • IJsclub Nooit Gedacht uit Hoogblokland bestaat volgend jaar op 5 maart 75 jaar en is op zoek naar foto’s die in de loop der jaren gemaakt zijn van de vereniging of de ijsbaan.

In 1947 was men vooral bezig met de wederopbouw van het land, maar in Hoogblokland had men ook nog energie om een ijsclub op te richten.

Om het fotoarchief van de ijsclub te vergroten is men op zoek naar foto’s die op en/of rond de ijsbaan gemaakt zijn. Deze foto’s worden gebruikt tijdens de feestelijke activiteiten die in de planning staan/ Foto’s kunnen gestuurd worden naar ijsclubnooitgedacht1947@gmail.com.