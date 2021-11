Geannuleerde Drechtstadloop levert een ongekend hoog bedrag op voor onderzoek

DORDRECHT • Deelnemers en sponsors van de Drechtstadloop hebben het ongekend hoge bedrag van 53.700 euro bijeengebracht voor onderzoek naar PPMS, een vorm van multiple sclerose. Het hardloopevenement in Dordrecht stond gepland op zondag 14 november, maar moest anderhalve dag van tevoren worden afgeblazen wegens de aangescherpte coronamaatregelen.

Op vrijdag 19 november kreeg neuroloog Janet de Beukelaar bij het Albert Schweitzer ziekenhuis alsnog de cheque met de recordopbrengst overhandigd door Drechtstadloopvoorzitter Cor van der Steen. Eigenlijk zou dat feestelijke moment aan de start van de wedstrijd plaatsvinden, te midden van enkele duizenden hardlopers.

Van der Steen: “Het was heel teleurstellend voor alle deelnemers en voor ons dat de Drechtstadloop niet kon doorgaan. Maar het goede doel heeft daar niet onder geleden. De opbrengst is vele malen groter dan bij welke eerdere editie ook. En dat komt niet door een extra inspanning van ons, maar door een extra inspanning van Janet en vele collega’s.”

Vanaf het moment dat het goede doel van de Drechtstadloop vaststond, heeft de neuroloog met niet te stuiten enthousiasme persoonlijk deelnemers, bedrijfsteams en sponsorgelden geworven binnen haar netwerk. Via onder meer actiepagina’s, spontane schenkingen en de bijdragen van veel particuliere inschrijvers voor de loop bereikte het eindbedrag de enorme omvang. Het geld gaat naar de zogeheten SPIN-P-studie: een vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden voor de ziekte Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS).

De gemiste Drechtstadloop kan niet eerder worden ingehaald dan over een jaar, omdat de landelijke atletiekagenda dat niet toelaat. Als gevolg van corona wordt het in november 2022 al de derde poging om de veertiende editie te laten plaatsvinden. De organisatie is nog volop bezig de gevolgen en kosten van de annulering van dit jaar in kaart te brengen en zal de deelnemers daarover berichten. Maar de donaties zijn binnengekomen buiten de normale geldstromen van de organisatie om en dus met zekerheid beschikbaar voor het doel. Het bedrag kan zelfs nog iets stijgen.

Met het geld word onder meer de inzet van onderzoekers en laboratoriumbenodigdheden betaald. Over PPMS is nog veel onbekend. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe PPMS zich ontwikkelt bij zo’n 350 patiënten van ziekenhuizen in heel Zuidwest-Nederland, mede aan de hand van MRI-scans en metingen in het bloed, hersenvocht en ontlasting. Die kennis kan in de toekomst bijdragen aan een betere behandeling. De studie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beter Keten en het Nationaal MS Fonds. Neuroloog De Beukelaar dankt alle sponsors en hardlopers uit de grond van haar hart voor hun bijdragen en vele blijken van steun.