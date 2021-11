Geslaagde online ontmoeting Molenlanden Onderneemt

MOLENLANDEN • Op vrijdag 19 november organiseerde de gemeente Molenlanden samen met ondernemers de online ontmoeting ‘Molenlanden Onderneemt’. Een geslaagde bijeenkomst waarbij veel ondernemers online aanwezig waren en vragen stelden via de chat. De ontmoeting is terug te kijken op: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.

Ondernemers konden vrijdag online aanschuiven bij een tafelgesprek met burgemeester Theo Segers, wethouder Teunis Jacob Slob en een aantal ondernemers als tafelgasten. Namelijk: Tara Verschoor van The Healthy Club, Desiree Aantjes van Den Haneker, Jan Bakker van Eurogroep, Dick den Hartog, Den Hartog BV, Adrienne Vertooren van i_lab en Jolanda van Hoorne van Stichting Anders. In drie rondes gingen zij samen in gesprek over een aantal thema’s zoals veerkracht, duurzaamheid & innovatie en samenwerken.

Reacties via chat

Veel ondernemers zaten thuis of op kantoor klaar met de koffie en deelden hun ervaringen en stelden vragen via de chat. Bijvoorbeeld over ondernemen tijdens de coronacrisis, de samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente en het vinden van personeel.

Contact leggen

Louisa Broens, accountmanager bedrijven van de gemeente Molenlanden: “Het was fantastisch om te zien hoeveel ondernemers online aanwezig waren en actief meededen. Er werden volop ervaringen gedeeld en vragen gesteld via de chat. Mooi ook om te zien hoe al tijdens de uitzending contacten werden gelegd. Dat is precies de bedoeling van Molenlanden Onderneemt: dat ondernemers elkaar weten te vinden en samen tot nog mooiere en innovatievere oplossingen kunnen komen. En als we als gemeente kunnen helpen om die verbindingen tot stand te brengen dan doen we dat graag!”

Ondernemers die graag in contact willen komen met één van de deelnemers aan het tafelgesprek of vragen hebben over ondernemen in Molenlanden, kunnen contact opnemen met Louisa Broens via: louisa.broens@jouwgemeente.nl of 06-46884538.