Kerst cd van Amazing Kids uit Molenaarsgraaf gratis te bestellen bij DaaromKerst

MOLENAARSGRAAF • De nieuwste Kerst cd van Amazing Kids is gratis te bestellen bij DaaromKerst.

DaaromKerst is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie waarbij mensen een gratis Kerst cd kunnen aanvragen en op deze manier de hoopvolle boodschap van Kerst horen.

De cd telt negen spetterende kids-kerstliedjes van Gert-Jan & Hanneke Scherff. Tussendoor kan er geluisterd worden naar een verhaal wat aansluit bij de liedjes.

De liedjes zijn gezongen door Amazing Kids en het verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met kindertheater Knettergek.

Luister de promo van Kerstparty via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=TudJnj12E94.

Meerdere cd’s

Voor kerken en scholen is er de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding meerdere cd’s te bestellen. Deze kan dan uitgedeeld worden aan de kinderen van de gemeente of aan anderen in de wijk of het dorp. Op deze manier kan de kerstboodschap op een laagdrempelige manier verspreid worden in de eigen gemeente en buurt. Voor € 2,50 per cd wordt de bestelling toegestuurd.