Groot lek in waterleiding bij Hardinxveld-Giessendam; minder of geen water in omgeving

ALBLASSERWAARD • In een waterleiding bij Hardinxveld-Giessendam is zaterdagochtend een groot lek ontstaan. Het westelijke deel van de Alblasserwaard heeft daardoor geen of minder water.

Dat meldt drinkwaterbedrijf Oasen op de eigen website. De medewerkers zijn bezig om het gat te dichten en de watervoorziening weer op orde te krijgen. De verwachting is dat dit rond 14.00 uur zal zijn.