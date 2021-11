De beste tips voor het uit laten voeren van een corona sneltest

Heb je op dit moment het idee dat je mogelijk corona hebt? Is jouw smaak bijvoorbeeld deels weg? Of ben je behoorlijk verkouden in combinatie met keelpijn en/of hoofdpijn? Dit zijn inderdaad stuk voor stuk symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Je doet er dan ook verstandig aan om je in zo’n situatie te laten testen.

Op welke manier je je het beste kunt laten testen? Je kunt het beste voor een sneltest corona kiezen. Deze sneltesten zijn namelijk betrouwbaar, terwijl je ook heel snel de uitkomst hebt. Je weet daardoor direct of je bijvoorbeeld in quarantaine moet gaan.

Tip 1: laat een corona sneltest bij een commerciële partij uitvoeren

Je kunt ervoor kiezen om een sneltest bij een commerciële partij uit te laten voeren. Als je dit laat doen, weet je zeker dat de sneltest op de juiste manier uitgevoerd wordt. Daarnaast weet je ook 100% zeker dat je echt binnen een kwartier de uitslag van de sneltest binnen hebt. Aangezien de sneltest op de juiste manier uitgevoerd is, kun je hierbij van een flinke betrouwbaarheid uitgaan. Wel zo prettig, niet waar?

Tip 2: laat de corona sneltest door een gezinslid of huisgenoot doen

Heb je een sneltest bijvoorbeeld online of in de supermarkt gekocht? Dan is het zaak om deze sneltest op de juiste manier uit te voeren. Je kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen, maar je kunt dit wellicht beter door een gezinslid of door een huisgenoot laten doen. Zij hebben namelijk een betere ‘toegang’ tot jouw neus.

Tip 3: volg de handleiding héél goed op

Als je zelf een corona sneltest gaat doen, is het zaak om de handleiding heel goed op te volgen. In deze handleiding staat stap voor stap wat je moet doen. Sla echt geen stap over, aangezien dat ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de sneltest. Als je alle stappen opvolgt, duurt de sneltest overigens absoluut niet lang. Bijkomend voordeel is dus dat je binnen een kwartier al weet of je wel of geen corona hebt!