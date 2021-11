Verwijdering stalen Boogbrug Vianen zondag gaat door

VIANEN • Aankomende zondag pakt Rijkswaterstaat opnieuw de draad op om de ‘IJzeren Dame’ over de Lek bij Vianen te laten verwijderen. Twee weken geleden mislukte de operatie omdat een van de lierkabels beschadigd raakte. De verwijdering van de Boogbrug Vianen is wederom voor iedereen te volgen via internet.



“Dit weekend gaan we het doen”, meldt omgevingsmanager Sascha Oskam. Aankomende zondag is er een gunstige springtij vanuit zee en Rijkswaterstaat voert extra water op vanuit Hagestein. Dat maakt dat het NAP hoog genoeg is om de Boogbrug veilig op te vijzelen en te vervoeren. Ook de overige weersomstandigheden zien er gunstig uit voor de operatie. Het uitvaren van de brug is dankzij verlichting goed te volgen via de livestream.



Verwachte planning

Als alles goed verloopt zal de planning er zondag 21 november als volgt uit gaan zien:

9:00 uur: Aanvang stremming van de Lek voor het scheepvaartverkeer;

9:00-11:00 uur: In positie brengen van een groot ponton onder de brug. Vervolgens wordt het ponton met staalkabels en lieren vastgemaakt. Het vastmaken gebeurt aan de geplaatste ankerpunten, aan beide zijdes in de uiterwaarden;

18:30-20:30 uur: De brug komt los van de pijlers. Heftorens op de brug en het ponton, duwen de brugboog in zijn geheel en gecontroleerd omhoog. Na het borgen van de constructie worden de lierdraden losgemaakt en vindt er een draaiing van het ponton in de lengterichting van de Lek plaats;

20:30-0:00 uur: Het ponton vaart naar de Prinses Beatrixsluis en meert aan in de voorhaven van de sluis;

0:00 uur: Einde stremming van de Lek voor het scheepvaartverkeer.



Deze tijden zijn nog steeds onder voorbehoud en kunnen veranderen bij bepaalde weersomstandigheden of waterstanden. Het kan zijn dat bepaalde werkzaamheden vertraging oplopen, door de waterstand en/of het weer. Daardoor kunnen de genoemde tijden afwijken. In principe gaat de verwijdering aankomend weekend door.



Afzettingen en omleidingen

Veiligheid staat bij de operatie voorop. Daarom zijn het werkterrein en de nabijgelegen uiterwaarden tijdens de verwijdering aan beide zijden van de brug afgesloten voor publiek.

Het fietspad van de Jan Blankenbrug wordt afgesloten. Fietsers worden omgeleid naar de langzaamverkeersroute aan de Westzijde van de Jan Blankenbrug.