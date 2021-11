Nieuwe poging verwijdering Lekbrug Vianen waarschijnlijk aanstaande zondag

VIANEN • Juiste waterstand? Check. Gunstige weersverwachting? Check. De omstandigheden zien er goed uit en dus gaat Rijkswaterstaat komende zondag waarschijnlijk opnieuw een poging doen om de Lekbrug tussen Vianen en Nieuwegein weg te halen, zo is te lezen op de website van RTV Utrecht.

Woordvoerder Johan de Boer houdt nog een slag om de arm, “maar we hebben de scheepvaart al ingelicht en dat doen we niet voor niks”. Uiterlijk aanstaande vrijdag weet Rijkswaterstaat definitief of ‘poging twee’ door kan gaan.

Vorige keer ging het mis. De boogbrug zou vorige week zondagavond worden uitgevaren toen de aannemer een paar uur daarvoor plotseling een kapotte lierkabel ontdekte en de operatie afblies.

Een groot stuk staal bleek later de vermoedelijke boosdoener.

Volgens De Boer is de bodem van de Lek rond de Lekbrug vooraf wel geïnspecteerd, maar lag dit ‘verstopt in het zand’. “Dit is een gevalletje pech, wat er uit de grond is getrokken. Het zat diep in de bodem met een klein puntje omhoog, dat waarschijnlijk de kabel heeft geraakt.”

Lierkabel vervangen

Rijkswaterstaat heeft de bodem rond de brug inmiddels opnieuw onderzocht op andere objecten en de kapotte lierkabel vervangen. Meerdere kabels moeten ervoor zorgen dat het ponton - waar de 5000 ton wegende brug op getild moet worden - stabiel in het water blijft liggen. Overigens was het niet mogelijk een reservekabel mee te nemen. “Daar is gewoon geen plaats voor op het ponton”, aldus De Boer. “Het is niet zomaar een kabeltje; het is een huge ding.”

De planning is dat het ponton, dat tijdelijk in de voorhaven van de Beatrixsluis in Nieuwegein ligt, zondag even na 9:00 uur voor de tweede poging bij de Lekbrug aankomt. Het zogenoemde uitvaarmoment volgt in de loop van de avond. Vanwege de werkzaamheden is de Lek gestremd voor het scheepvaartverkeer van 9:00 tot 24:00 uur.

