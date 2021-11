Esmee, Martijn, Stijn en Samuel ontvangen de Vijfheerenlanden Jeugdpenning 2021

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich en jeugdwethouder Tirtsa Kamstra hebben woensdag vier jongeren mogen verrassen met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning.

In het theater van Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen ontvingen Esmee Bouter, Martijn Brouwer, Stijn de Jong en Samuel Vis alle vier de gemeentelijke onderscheiding. Zij staan op jonge leeftijd al klaar voor anderen en maken de wereld een beetje mooier.

Esmee Bouter, 12 jaar, Ameide

Begin 2020 luidde voor Esmee de schoolopdracht: “Doe iets voor een ander.” Ze bakte lekkers voor een buurman en kreeg de smaak te pakken.

“Ik wil dit blijven doen”, zei ze tegen haar moeder. Sinds anderhalf jaar bakt Esmee ieder weekend volop lekkers (koekjes, cakejes, appeltaarten…) én verkoopt ze deze lekkernijen voor het goede doel: Stichting Terre, het Rett syndroom fonds. Het syndroom van Rett is een ernstige neurologische ontwikkelingsstoornis die vooral bij meisjes voorkomt.

Om haar ingrediënten te kunnen kopen, zamelt ze flessen in, verkoopt ze kalebassen of verkoopt ze de hele boekenverzameling van haar moeder! Inmiddels heeft ze al twee keer 1000 euro opgehaald voor het goede doel, wordt ze uitgenodigd op marktjes, telt haar Facebook-pagina ‘Esmee bakt voor het goede doel’ vele volgers en is ze voorlopig nog niet van plan te stoppen.

“Esmee zet zich belangeloos en gepassioneerd in voor mensen met een beperking”, licht burgemeester Fröhlich toe. “Zij heeft een voorbeeldfunctie voor andere jongeren om zich in te zetten voor de medemens. Dik verdiend dus die Vijfheerenlanden Jeugdpenning!”

Martijn Brouwer, 18 jaar, Vianen

Toen de kerkdiensten in de Grote Kerk in Vianen door corona niet meer fysiek konden doorgaan, heeft Martijn Brouwer er, samen met een aantal oudere vrijwilligers, voor gezorgd dat via YouTube kerkdiensten uitgezonden konden worden.

Sindsdien is Martijn nagenoeg elke zondagmorgen al vroeg in de kerk aanwezig om het licht en geluid te regelen. De installatie waarmee de uitzendingen verzorgd worden is nu stabiel, maar in de eerste maanden is Martijn ook doordeweeks heel veel avonden in de kerk geweest om ‘uit te vinden’ hoe het licht en geluid verbeterd konden worden.

Daarnaast is Martijn ook de initiatiefnemer geweest voor het jeugdconcert dat op 10 juli dit jaar in de Grote Kerk heeft plaatsgevonden. Tijdens het concert dat als thema ‘Je bent welkom!’ had meegekregen, heeft een groep jeugdigen 17 liederen gezongen en is gesproken met familie Ter Haar. Deze familie ving een vluchtelingenechtpaar op in hun huis en deelde hun ervaring.

Wethouder Kamstra: “Martijn zet zich belangeloos in voor de kerkelijke gemeenschap in Vianen. In coronatijd is hij creatief voor anderen aan de slag gegaan. Grappig om te weten is dat hij door zijn vrijwilligerswerk ook zijn huidige studie is gaan volgen. Hij heeft op zeer jonge leeftijd op innovatieve wijze anderen een groot plezier bezorgd en voor verbondenheid binnen de kerk gezorgd.”

Stijn de Jong, 21 jaar, Lexmond

De 21-jarige Stijn de Jong gaat wekelijks, met grijper en vuilniszak in de hand, op pad door Lexmond om vuil te rapen in de perken en op straat. Als zijn vriendin Marie uit Frankrijk er is, gaan ze gezellig met zijn tweeën op pad. Stijn maakt er zelf geen ophef over en vindt het niet meer dan normaal.

Burgemeester Fröhlich: “Hij heeft op eigen initiatief actie ondernomen om het zwerfvuil in de gemeente Vijfheerenlanden te verminderen. Dit is een voorbeeld voor andere jongeren om ook aan de slag te gaan. Door zijn initiatief hebben inwoners meer plezier van hun woonomgeving. Daarnaast is hij goed bezig op het gebied van natuurbeheer en afvalinzameling. Een superinitiatief!”

Samuel Vis, 17 jaar, Leerdam

Samuel is afgelopen jaar cum laude geslaagd voor zijn Havo-diploma, heeft besloten om door te studeren voor zijn Vwo-diploma, heeft een bijbaan in de supermarkt en is thuis mantelzorger. Dit drukke leven weerhoudt hem niet om ook 24 uur per dag klaar te staan voor zijn zieke buurvrouw. Zo maakt hij een praatje, laat hij de hond uit, brengt hij afval weg, onderhoudt hij de tuin, klust hij in en om huis. Niets is hem teveel.

Al sinds zijn 14de is hij daarnaast ook nog vrijwilliger bij het ‘Samen eetproject’ in De Pauluskerk in Leerdam. Mensen die eenzaam zijn of weinig geld hebben, kunnen één keer in de week gratis eten. Samuel serveert maaltijden uit en doet de afwas. Het eetproject ligt nu even stil door corona, maar hij staat te popelen om straks weer aan de slag te gaan.

Wethouder Kamstra: “Samuel zet zich op diverse terreinen in voor anderen, ook buiten zijn gezin. Zijn motivatie is: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Samuel heeft in deze een voorbeeldfunctie dat je naast mantelzorger thuis, je ook in kunt zetten voor je medemens. Hij vindt dit zeer vanzelfsprekend om te doen. Een topper!”

Supertrots

De Vijfheerenlanden Jeugdpenning werd voor het tweede jaar op rij uitgereikt.

“In onze gemeente wonen veel jongeren die zich actief inzetten voor een ander”, licht burgemeester Fröhlich toe. “Naast school, studie, werk… Zij zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Jong geleerd is immers oud gedaan!” Wethouder Kamstra vult aan: “Zij zijn een inspiratiebron voor ons allemaal. Als je op zo’n jonge leeftijd het besef hebt om iets voor anderen te doen, je ook echt inzet voor de samenleving, dan verdient dat alle waardering. Wij zijn dan ook supertrots op deze jongeren en zetten ze graag in het zonnetje.”

Iedereen die een jongere voor wil dragen voor de gemeentelijke onderscheiding, kan dit doen, voor 1 september 2022 op www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning.