De geheimen van de kunst- en cultuurworkshops in De Zes Molens

HOORNAAR • In het restaurant van De Zes Molens in Hoornaar luisteren de aanwezige deelnemers aandachtig en knikken instemmend wanneer verteld wordt dat wanneer je een wollen trui van maat 46 in de wasmachine stopt met wat zeep, hij er na de wasbeurt als maat 34 uitkomt. De trui is vervilt. Niet leuk wanneer dit met een mooie trui gebeurt maar voor deze ochtend is het wel wenselijk.

Marleen van Zwienen is de derde kunstenaar die een workshop aanbiedt in De Zes Molens. Zij laat de deelnemers ervaren hoe het is om met wol in een relatief kort tijdsbestek iets moois te creëren. De workshop is onderdeel van het kunst- en cultuurproject “Kunst op Visite”. Vilten is één van de eerste technieken om textiel te maken. Door de combinatie van wrijving, druk, warmte en vocht krijg je een stevige lap vilt. De oudste gevonden vormen van vilt dateren uit 6500 voor Christus.

Wol verkleven

Tijdens de workshop Vilten wordt er gewerkt met de nat-vilt techniek. Er wordt gebruik gemaakt van warm water, zeep en de handen. Na de uitleg komen er handenvol gekleurde stukjes schapenwol op de tafel. Met deze wol wordt er een ‘tekening’ gemaakt op een ondergrond waarna een zeepdouche ervoor zorgt dat het goed vochtig wordt en dan kan het kneden beginnen; de wol gaat zich in het lapje ‘verkleven’ en gaande weg ontstaat er een mooi werkstukje.

Tijdens het kunst- en cultuurproject komen in totaal negen professionele kunstenaars in de Zes Molens op bezoek. Ieder drie weken lang om tijdens een workshop deelnemers kennis laten maken met het vakgebied wat zij beheersen. Hierbij komen onder andere dans, muziek, schilderen, handwerk als speksteen aan bod. Er is gezorgd voor een heel divers palet aan workshops zodat iedereen die wil deelnemen wel iets tegenkomt wat hij/zij aantrekkelijk vindt.

Creatief en actief

De workshops worden aangeboden aan alle (oudere) inwoners van Hoornaar. Tijdens deze dagdelen zijn deelnemers creatief en actief bezig. Ze ontmoeten andere mensen en mogelijk (her)ontdekt men zelfs talenten. “Fijn is het dat we, dankzij financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen, de workshops kosteloos kunnen aanbieden”, vertelt Jolanda Berkhout van De Zes Molens. Alle workshops worden aangeboden in het restaurant van De Zes Molens.

Nog meer workshops

In het nieuwe jaar staan er nog zes workshops ingepland waar men zich voor op kan geven. In januari op de donderdagmiddag en/of zaterdagochtend om te dansen onder leiding van Carmen de Haan. In februari komt Mirre van Dalen met een Ronde Tafel (punniken). In maart kan men komen zingen met Rianne Stouten of Marlous Luiten. Piet Versteeg laat verborgen talent ontdekken door deelnemers te laten kennismaken met speksteen en Tom van Campenhout leert emoties op papier vast te zetten.

Voor meer informatie of aanmelding: Jolanda Berkhout, coördinator activiteiten en vrijwilligers van De Zes Molens via 0184-678039 of j.berkhout@delangewei.nl.