De Koperen Knop wordt even Sinterklaashuis

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Sinterklaas logeert even in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. De kinderen kunnen hem daar verschillende middagen bezoeken, van 13.00 tot 17.00 uur. Het bezoek moet wel vooraf worden gereserveerd. Om aan te melden kunnen belangstellenden een kijkje nemen op de website www.sinterklaashardinxveld.nl.

Al vorig jaar was het de bedoeling dat Sint Nicolaas na zijn aankomst in Hardinxveld-Giessendam twee weken zou blijven logeren. Maar toen gooide de pandemie roet in het eten. Dit jaar gaat het echt gebeuren. Scholen zijn met name ‘s morgens welkom en in de middag is er volop gelegenheid voor individuele kinderen om bij de Sint op bezoek te gaan.

Een bezoek brengen aan het Sinterklaashuis kan van 23 november tot en met 4 december. Op dinsdag tot en met vrijdag houdt de Sint zitting van 13.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 4 december van 11.00 tot 15.00 uur.