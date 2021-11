Collectief A/V tegen zuidelijke variant vanwege doorkruisen weidevogelgebieden

GROOT-AMMERS • In een reactie op de haalbaarheidsstudie van een randweg om Groot-Ammers laat Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, dat onderdeel uitmaakt van Den Hâneker, weten dat ze tegen de zuidelijke varianten zijn.

De zuidelijke varianten van de randweg doorkruisen, zoals in de haalbaarheidsstudie aangegeven, enkele belangrijke weidevogelgebieden. “We zouden het zeer onwenselijk vinden als deze open gebieden voor weidevogels verloren gaan”, aldus Karel Rietveld, secretaris van het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. “Enthousiaste melkveehouders en weidevogelvrijwilligers hebben er jarenlang inspanningen geleverd om de weidevogelpopulaties te beschermen, en beheermaatregelen genomen om het weidevogelbiotoop (leefgebied) te verbeteren.”

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in de regio, met als belangrijk doel het behouden en versterken van de weidevogelpopulaties. Om dit doel te bereiken, maakt het afspraken met onder meer melkveehouders over het beheer, waaronder biotoopverbetering en legselbescherming.

De reactie van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden komt op een moment dat de gemeente Molenlanden bezig is met de laatste voorbereidingen voor de presentatie van een plan voor een randweg. De officiële termijn voor het geven van standpunten en ideeën is zelfs al verstreken. De gemeente had tot 25 september de tijd gegeven aan inwoners en andere belanghebbenden om te reageren op de plannen. De reactie van het collectief zal waarschijnlijk dan ook niet meer meegenomen worden in het officiële standpunt van de gemeente, maar zal wellicht van invloed zijn op het debat over het plan voor een randweg.

De gemeente Molenlanden is van plan om op dinsdag 7 december een zogenaamde meningvormende vergadering te houden over de randweg, waarna vervolgens een beslissing wordt genomen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 21 december.