Sint en Pieten na miniserie op Facebook gearriveerd in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • In Hoogblokland zijn afgelopen zaterdag Sint en zijn Pieten aangekomen.

De week vooraf aan de intocht was er een miniserie via een Facebookpagina te volgen en de ontknoping was zaterdag. Helaas kon dit niet binnen met alle kinderen en ouders, dus er is nog een extra aflevering gemaakt.

Al met al was het een leuk feestje met veel gezelligheid over het dorp verspreid. Bij Den Hoek op het plein was een optreden van dansgroep Girlslike en muziek voor de kinderen die stonden te wachten voor een meet and great met de Sint binnen in Den Hoek.