Raad wil betere afspraken over Slingelandse Plassen in Goudriaan

MOLENLANDEN • Er mag dan nu een enthousiaste club initiatiefnemers klaarstaan die de Slingelandse Plassen bij Goudriaan wil beheren, de raadsleden van Molenlanden willen betere afspraken over de financiën en de manier van besturen en samenwerken.

Op tafel lag het eindrapport van de initiatiefnemers, onder wie visclubs, wielerclubs en de Natuur- en Vogelwacht. Het rapport bevat een plattegrond van het gebied. Daarop staan onder andere een voedselbos, mountainbikeroute, speelplek en picknickplek. Voor de inzet had de raad lovende woorden. Maar de leden van de initiatiefgroep in alles op hun blauwe ogen geloven, dat gaat de raad te ver.

‘Balans in de groep’

Wietse Blok (SGP): “De sfeer is nu goed, maar stel dat zich over drie jaar wel iets voordoet waardoor de sfeer niet goed meer is, dan is het wel belangrijk dat we nu iets regelen.” Wethouder Teunis Jacob Slob vond dat aanvankelijk niet nodig. “Ik heb er vertrouwen in dat de balans in de groep sterk genoeg is om elkaar daarin te blijven meenemen. En hoe ga je om met het budget? We denken dat we een kansrijke onderneming starten. Ik heb het vertrouwen dat de groep dat aan kan. De groep wil de goede-doelenstatus bereiken. Als gemeente staan we op afstand staan, maar we blijven wel betrokken.”

‘Verbinding houden’

Blok gaf zich niet gewonnen. “Welke formele, juridische rol ziet u voor uzelf?” Slob: “We zullen de governance (het bestuur, red.) zo inrichten dat we verbinding houden maar geen deel uitmaken van de stichting zelf. We zullen de jaarplannen met elkaar bespreken. Als die niet overeenkomen met wat we afgesproken hebben, dan trekken we aan de bel.”

Op papier zetten

Het was voor Mario de Lijster (Doe Mee) nog niet helemaal duidelijk. “Wanneer gaat u in gesprek en wat zijn de aspecten waarover wij zelf willen blijven gaan?” Slob: “We hebben ijkmomenten, die zullen blijven.” Jan Arie Korevaar (CDA): “Begrijp ik het goed dat u voor uzelf een rol ziet als het gaat over de prestatieafspraken, communicatie en plannen voor volgend jaar? Is het dan niet goed dat het op papier staat?”

Vrijwilligers

De wethouder toonde zich inschikkelijk. “Ik ben best bereid er een notitie aan te wijden, over de rol en taken, de governancestructuur.” De Lijster: “Ze doen veel met vrijwilligers. Maar iedereen weet hoe lastig het is vrijwilligers actief te houden.” De wethouder was niet blind voor de ‘afbreukrisico’s’. “Daarvoor zijn juist de jaarlijkse cyclus van contacten, het aanleveren van de begroting en controleren van het beheer en de plannen. Maar ik kan de borging verstevigen en in statuten verankeren, in overleg met een notaris.”

Vergelijking Kinderdijk

CU-raadslid Harry Stam verwees naar de ervaringen met de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK), waar de gemeente de grip op de ontwikkelingen in het verleden verloor. Daar wordt nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de uitgangspunten voor het besturen, de samenwerking en financiën staan. “Vindt de wethouder het overdreven dat we komen met het voorbeeld van Kinderdijk?” vroeg Stam. Slob vond dat de raad ‘al voldoende kaders heeft neergezet’. “En de initiatiefgroep weet dat ze onder het publieke vergrootglas liggen.”

Voorschot

De SGP wil ondanks dat ‘publieke vergrootglas’ niet het hele door het college voorgestelde bedrag van ruim 800.000 euro in één keer bij de initiatiefgroep parkeren. Blok: “Ik speel met het idee: we geven een voorschot en de rest geven we vrij als de losse eindjes geregeld zijn.” Slob: “Als de losse eindjes geborgd zijn, wil ik het hele bedrag beschikbaar stellen. Maar als een meerderheid van de raad het bedrag wil opknippen, dan kan dat.”

Amendement

Het CDA stelde een amendement (wijziging van het collegevoorstel, red.) voor. Korevaar: “We hebben twee goede toezeggingen: op governance en de jaarcyclus. Ik stel voor dat we bij het punt ‘publieke toegankelijkheid’ toevoegen ‘het hele jaar rond’. En dat we bij het ter beschikking stellen van het budget een getrapte aanpak kiezen.” Blok viel Korevaar en Stam bij. “Ik denk dat er een mooi amendement gaat komen.”

Klankbordgroep

Voorafgaand aan het debat kwam er kritiek vanuit de Goudriaanse klankbordgroep, die vindt dat hun ideeën voor de Slingelandse Plassen niet serieus genoeg zijn bekeken. De groep zou willen dat er een gemeentelijke beheercommissie komt en vreest bij de huidige opzet voor een verstrengeling van algemene belangen en privé- en verenigingsbelangen.

Het onderwerp staat dinsdag 23 november op de agenda van de besluitvormende gemeenteraadsvergadering.