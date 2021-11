Soroptimistclub Merwekring in actie voor ‘Orange the World’

GORINCHEM/REGIO • Op donderdag 25 november 2021 start de campagne van ‘Orange the World’. Een internationale actie waarbij aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen.

Soroptimistclub Merwekring uit Gorinchem en omstreken (lid van de wereldwijde Unie voor Soroptimisten) doet mee met deze campagne op diverse actieonderdelen.

Logo op wegdek

Oranje is de kleur tijdens deze jaarlijks terugkerende campagne. Op donderdag 25 november wordt het startsein gegeven voor de acties in onze regio met het aanbrengen van het logo van ‘Orange the World’ op het wegdek Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Hierbij zijn aanwezig wethouder Eelke Kraaijeveld van de gemeente Gorinchem en Marian Heikens van Soroptimistclub Merwekring.

Tot 10 december 2021 zullen er raamstickers te zien zijn en vlaggen wapperen met een opgeheven oranje hand en de tekst ‘Stop Geweld tegen Vrouwen. Onder andere bij DHC Advocaten te Gorinchem en bij leden van de soroptimistclub. Ook worden er gebouwen in het oranje licht gezet, zoals Slot Loevestein, Theater ’t Pand en De Nieuwe Doelen. Hierbij de oproep om in de campagne periode een oranje lichtje voor het raam te zetten thuis of elders.

Oranje wandeling

Op donderdag 25 november start er om 19.00 uur vanaf het gespoten logo Buiten de Waterpoort (bij de opstapplaats van de veerpont) een Oranje Wandeling van ongeveer een half uur via een deel van de wal en door de stad met aan het eindpunt De Nieuwe Doelen waar een warm of koud drankje wordt aangeboden. Iedereen kan deelnemen, maar met het verzoek om iets van de kleur oranje aan te hebben of bij zich te dragen.

Op zaterdag 27 november 2021 staat er van 10.00 tot 16.00 uur een informatiestand van ‘Orange the World’ in de binnenstad van Gorinchem bemenst door soroptimisten.

Eén op de drie

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dit percentage zelfs hoger. Het is daarom belangrijk dat we door middel van de campagne ‘Orange the World’ aandacht vragen voor dit grote probleem. Soroptimistclub Merwekring verleent met overtuiging haar medewerking aan deze campagne zodat er in onze regio ook aandacht is voor dit wereldwijde probleem. Het landelijk telefoonnummer voor huiselijk geweld is 0800-2000.

Soroptimist internationaal is opgericht in 1921. En bestaat dus 100 jaar. Wereldwijd zijn er 75.000 leden en 3000 clubs in 122 landen. Een soroptimistclub is een serviceclub voor vakvrouwen, die zich inzet voor positieverbetering van vrouwen en meisjes.