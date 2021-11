Mooie cheque Deelcafé de Buuf uit Giessenburg voor Sri Lanka

GIESSENBURG • Deelcafé de Buuf kon eind oktober een mooie cheque van 2000 euro uitreiken aan stichting projecthulp Sri Lanka (www.stichtingprojecthulpsrilanka.nl).

Dit mooie bedrag is mede mogelijk gemaakt door iedereen die op één of andere manier betrokken is bij de Buuf en alle gasten die ontvangen zijn in het Deelcafé aan de Kerkweg 2.