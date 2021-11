Bestuurswijzigingen bij VVD netwerk Molenlanden

MOLENLANDEN • Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is Annie van de Riet benoemd tot bestuursvoorzitter van VVD netwerk Molenlanden. Haar benoeming werd ingegeven door het afscheid van vertrekkend voorzitter Arie van Noordenne.

Bij diezelfde gelegenheid werd met een oorkonde en een bos bloemen ook officieel afscheid genomen van secretaris Jeanette Groen. Jeanette was verleden jaar al gestopt met haar werkzaamheden, maar kon door de corona-maatregelen niet eerder worden bedankt in een fysieke ledenvergadering.

Jan Westendorp, oud-burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle en de Overijsselse gemeente Losser, is benoemd als nieuw bestuurslid van VVD netwerk Molenlanden. Westendorp is sinds enkele jaren woonachtig in Groot-Ammers.