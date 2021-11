Tentoonstelling en lezingen over ‘In de wieg gelegd’ in Museum Het Voorhuis

DUSSEN/BLESKENSGRAAF • Francien van Helden uit Dussen laat een deel van haar kraamspullen in Museum het Voorhuis in Bleskensgraaf zien in de tentoonstelling ‘In de wieg gelegd’. Naast allerlei gebruiksvoorwerpen en babykleertjes toont het museum ook een fraaie collectie doopjurken en enkele oude doopmutsjes. Er liggen geboortekaartjes in het museum uit de Alblasserwaard ter inzage, een kraamalbum van kraamverzorgster Annie Brouwer uit Molenaarsgraaf en een schrift van baker Mol uit Molenaarsgraaf met aantekeningen bij wie ze gebakerd heeft, hoeveel dagen en de kosten.

Francien van Helden vertelt tijdens de tentoonstelling ‘In de wieg gelegd’ in Museum Het Voorhuis ook over haar persoonlijke ervaringen als kraamverzorgster. Tijdens de openstellingen van zaterdag 11 december 2021 en dinsdag 11 januari 2022 zal Francien, in bakerkleding, anekdotes vertellen en vragen beantwoorden over de zorg voor moeder en kind in vroeger tijden. Het adres van Museum Het Voorhuis is Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf.

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Entree is 4 euro. Openingstijden: iedere dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur.