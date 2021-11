College: vier inrijverboden tussen Vianen en Lexmond tegen sluipverkeer A27 en A2

VIANEN/LEXMOND • Met vier inrijverboden aan de rand van Vianen wil het college van Vijfheerenlanden het sluipverkeer tussen Lexmond en Vianen tegengaan. Bestemmingsverkeer krijgt een ontheffing.

Sluipverkeer is al veel langer een probleem in de plaatsen langs de A27 en de A2. Verkeersonderzoeken wijzen volgens burgemeester en wethouders uit dat in Vijfheerenlanden het grootste probleem zich voordoet tussen Lexmond en Vianen.

‘Naast de dagelijkse problemen worden er de komende jaren ook werkzaamheden ten behoeve van de verbreding van de A27 uitgevoerd. De problemen zullen naar verwachting daardoor nog verder verergeren’, stellen zij in een raadsinformatiebrief.

Rijkswaterstaat

In eerste instantie is een oplossing uitgewerkt waarbij met toeritdosering bij de oprit Lexmond langs de A27 het verkeer gedoseerd toegelaten zou worden, waardoor het voor sluipverkeer minder aantrekkelijk zou worden om binnendoor te rijden. Hier wilde Rijkswaterstaat niet aan mee werken.

Om toch het ongewenste sluipverkeer tegen te kunnen gaan is er vervolgens gezocht naar maatregelen waarbij geen medewerking van andere wegbeheerders nodig is.

Lekken

Het gemeentebestuur denkt de oplossing nu gevonden de hebben door op vier locaties aan de rand van Vianen een inrijverbod in te stellen.

‘Daarmee is het mogelijk zonder “lekken” het doorgaande verkeer te weren en hen ook een mogelijkheid te bieden om op een acceptabele manier terug te rijden naar de snelweg. In andere gemeenten zijn hier goede ervaringen mee.’

Avondspits

Het gaat daarbij om de knooppunten Lexmondse Straatweg-Bentz Berg-Lange Waaijsteeg, Lange Waaijsteeg-Helsdingse Achterweg, Panoven-Lange Waaijsteeg en Mijlweg-De Limiet. De inrijverboden gelden tijdens de avondspits op maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur voor autoverkeer en motoren.

Vrachtverkeer valt erbuiten. De verwachting van het college is dat het sluipen voor deze categorie niet aantrekkelijk is gezien de tijdwinst en de lastige en onbekende infrastructuur.

Ontheffing

Bestemmingsverkeer krijgt een ontheffing. ‘Uitgangspunt is dat we hier “ruimhartig” mee om gaan voor zover het aanwonenden of werkenden betreft’, benadrukken burgemeester en wethouders.

‘We willen het aantal ontheffingen wel beperkt zien te houden, aangezien we anders een tekort aan interne capaciteit krijgen om de aanvragen te behandelen en daar extra capaciteit voor benodigd zou zijn. Dat kan leiden tot extra afhandeltijd en extra kosten.’

Boetes

Om de kosten te kunnen dekken wordt een prijs van 15 euro voor een volwaardige ontheffing (vijf jaar geldig) en 2,50 euro voor een dagontheffing gehanteerd. De gemeenteraad moet daar nog wel over beslissen.

Om ‘sluipers’ te waarschuwen zal er een periode na invoering gewaarschuwd worden. Daarna worden boetes uitgedeeld.

Verkeersbesluit

Het invoeren van de rijverboden vereist wel het nemen van een verkeersbesluit. Het college heeft besloten om de uitgebreide procedure te volgen. Dat betekent dat er eerst een concept verkeersbesluit wordt gepubliceerd waar belanghebbenden op kunnen reageren door het indienen van een zienswijze.

Deze kunnen dan verwerkt worden in het definitieve verkeersbesluit. ‘We kiezen voor deze vorm omdat we hiermee een beeld verkrijgen van mogelijke bezwaren en de mogelijkheid hebben het besluit eventueel hierop aan te passen. Deze procedure kost meer tijd maar biedt wel meer kans bij eventuele bezwaren in een later stadium.’