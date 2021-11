Gorcums Winterfestijn opnieuw geannuleerd

GORINCHEM • Het Gorcums Winterfestijn gaat ook dit jaar niet door. De 15e editie van dit jaarlijkse evenement stond gepland van 18 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Na de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het bestuur van Stichting Gorinchem Citymarketing besloten het evenement te annuleren.

Het Winterfestijn trekt ieder jaar 14.000 tot 15.000 bezoekers uit Gorinchem en omgeving en kost de organisatie zo’n 120.000 euro om te organiseren. Het scenario voor een aangepaste uitvoering van de overdekte ijsbaan op de Grote Markt lag sinds vorig jaar al klaar. Met aanpassingen aan de indeling van de tent, reserveren per tijdvak, controleren van QR codes, plaatsen van luchtreinigers, extra communicatie, hygiënemaatregelen en het verplichten van handschoenen en mondkapjes was de organisatie voorbereid op een coronaproof evenement. Nu er weer extra beperkingen voor evenementen gelden, vindt het bestuur van Gorinchem Citymarketing het niet meer verantwoord om het Winterfestijn door te laten gaan.

Voorzitter Edith van Duijn: “Het is niet te voorspellen hoe de situatie omtrent Covid-19 in december is en of we de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers kunnen garanderen. Als de huidige maatregelen dan nog gelden, mogen alleen evenementen met vaste zitplaatsen doorgaan. Daarnaast zijn de financiële risico’s te groot. Met maximaal 75% van de bezetting en vroegere sluitingstijden zijn de inkomsten uit entree onvoldoende voor een sluitende begroting. Vanwege de onzekerheid waren er ook te weinig toezeggingen van sponsoren. Al met al een te wankele basis om het evenement door te laten gaan.”

Vrijwilligers, sponsoren en partners die hun medewerking al hadden toegezegd, zijn inmiddels geïnformeerd dat het evenement niet doorgaat.