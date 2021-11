Jeugd Meerkerk overhandigt 140 handtekeningen voor skatebaan

MEERKERK • Twaalf jongeren uit Meerkerk waren afgelopen week te gast bij wethouder Tirtsa Kamstra. Met maar liefst 140 handtekeningen zetten zij hun wens voor een nieuwe skatebaan kracht bij.

Woordvoerder Thijs van Ooijen legde de noodzaak van een skatevoorziening maar al te graag uit. “Met de komst van een mooie speeltuin aan het eind van de Marijkeweg verdween een aantal jaren geleden de oude skatebaan. In De Weide zijn voldoende speeltoestellen, maar een skatebaan ontbreekt. Nabij de volleybalvelden en de voetbalkooi is nog wel plek, denken wij.”

Na een slok van de frisdrank en een hap van het heerlijke koekje, overhandigden Thijs en zijn vriendjes de lijsten met handtekeningen. “We hebben er ook alvast een mooie schets bijgedaan.”

Pot geld

Wethouder Kamstra knikte instemmend en wees de jongens op een pot met geld, waaruit initiatieven vanuit de wijk kunnen worden bekostigd. “Het is goed dat jullie meedenken, maar het zou ‘heel vet’ zijn als jullie samen met de ouders ook mee willen bouwen. Ik ben wethouder van jeugd, sport, onderwijs, bibliotheek en ook nog specifiek voor de kern Meerkerk. Jullie zijn dus aan het goede adres. Morgen bespreek ik de wens ook met de burgemeester en mijn collega-wethouders.”

De bestuurder was goed op de komst van de skaters voorbereid, want ze had ook wijkambassadeur Jan Ottevanger meegenomen. “Binnenkort gaan we met elkaar om tafel en gaan we bekijken op welke manier we het een en ander gaan aanvliegen. Misschien kunnen jullie zelf ook geld inzamelen, want zo’n skatebaan kost veel geld.”

Acties

De mannen knikten in koor. “We kunnen onze spaarpotten legen, maar natuurlijk ook een sponsorloop houden, stroopwafels verkopen of auto’s wassen. Verder gaan we onze acties delen op social media en op de facebookpagina van Initiatiefgroep Meerkerk.”

Ambtenaar Ottevanger beloofde tot slot te proberen de besluitvorming nog voor de verkiezingen van 16 maart 2022 te laten plaatsvinden. Thijs van Ooijen glom van oor tot oor en nodigde hem direct uit om te zijner tijd de skatebaan te openen met een dubbele backflip op de trampo.

Theo Sprong