Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem

GORINCHEM • Op 23, 24 en 25 november vinden de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen plaats in de Evenementenhal in Gorinchem. De openingstijden zijn door de aangescherpte regelgeving aangepast naar 10.00 tot 18.00 uur.

Ook Rabobank is weer van de partij, deze keer op een andere plek dan voorheen. De stand is te vinden tegenover Lely op nummer F124. Rabobank schetst tijdens de beurs een beeld van de aanpassingen die in het komende decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector verder te ontwikkelen. Een sector die onmisbaar is voor de kwaliteit van leven en onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij. De markt verandert en het inspelen daarop is door nieuw overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke opvattingen een stevige uitdaging.

Rabobank informeert de bezoekers over de testfase van negen maanden waarbij Rabobank een rentekorting geeft aan melkveehouders om verdere verduurzaming te faciliteren. Het aanbod is bestemd voor duurzame koplopers in de melkveehouderij die bij Rabobank in duurzaamheidsscore A vallen en een financiering van meer dan één miljoen euro hebben.

“De transitie van de sector brengt extra kosten met zich mee voor ondernemers. Wij willen ondernemers die hun nek uitsteken waarderen voor hun inzet en zo verduurzaming versnellen”, zegt Remon Blok, directeur Food en Agri.

Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs biedt Rabobank een podium voor een vliegende start, tijdens de beurs wordt hier aandacht voor gevraagd. De inschrijving hiervoor loopt tot het einde van het jaar.

Via communitatie.zh@rabobank.nl zijn gratis toegangskaarten te verkrijgen voor de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen. Bij binnenkomst wordt er een corona-controle uitgevoerd.