Vergadering IJsclub De Molenhoek gaat niet door

NIEUW-LEKKERLAND • De ledenvergadering van IJsclub De Molenhoek uit Nieuw-Lekkerland, die gepland stond op vrijdagavond 19 november, gaat niet door.

“Helaas zijn wij genoodzaakt om deze vergadering, in verband met de nieuwe coronamaatregelen, te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Zodra we weer in de gelegenheid zijn om deze vergadering te houden krijgt u bericht van ons”, laat het bestuur van De Molenhoek weten.