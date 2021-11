Koplopers delen hun ervaringen tijdens Nationale Duurzame Bedrijven Route

DRECHTSTEDEN/MOLENANDEN • Op vrijdag 12 november is bij staalbedrijf Louis Ruys in Zwijndrecht het startsein gegeven voor de Nationale Duurzame Bedrijven Route.

Op de eerste twee donderdagen van maart kunnen bedrijven elk jaar bij elkaar op bezoek om inspiratie op te doen over duurzaam ondernemen. Deelnemende bedrijven vertellen dan uitgebreid over hun aanpak en ervaringen met het verduurzamen van het bedrijfspand, de -processen en mobiliteit. Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.platformduurzamebedrijven.nl.

Deze nieuwe vorm van kennisdeling wordt met veel enthousiasme ondersteund door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de zeven gemeenten in regio Drechtsteden en gemeente Molenlanden.

Wethouder Jacqueline van Dongen gaf vrijdag het startsein voor de route bij staalbedrijf Louis Ruys, in aanwezigheid van de eerste vijftien deelnemende koploperbedrijven uit regio Drechtsteden-Molenlanden. De aanwezigen kregen een presentatie van het duurzame bedrijfspand van Louis Ruys op bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht.

“We willen gebruik maken van de positieve energie in de regio door deze bedrijven hun ervaringen, successen en tips te laten delen. Andere bedrijven kunnen hiervan leren en inspiratie opdoen om ook stappen te zetten”, aldus Wethouder van Dongen.

Het duurzaamheidsvraagstuk houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom geven provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken hun steun om dit initiatief landelijk uit te rollen.

Duurzame dilemma’s

Ondernemers, park- en operationeel managers krijgen in toenemende mate te maken met vraagstukken over toekomstbestendige bedrijfsvoering. Door kennis en ervaringen op te halen bij anderen, kunnen zij een goed plan opstellen voor hun eigen bedrijf. Geïnteresseerden kunnen op 3 en 10 maart langs bij één van de deelnemende bedrijven en het hele jaar door verhalen lezen op het Platform Duurzame Bedrijven.

Of het nu gaat om een transportbedrijf dat gebruik maakt van alternatieve brandstoffen of een MKB’er met een energiezuinig kantoorpand, elke ervaring is waardevol. Bedrijven in heel Nederland die op deze manier elkaar verder willen helpen, kunnen zich aanmelden via www.platformduurzamebedrijven.nl/aanmelden.