Scholenmarkt in Bleskensgraaf gaat niet door

BLESKENSGRAAF • Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan de scholenmarkt vandaag (maandag 15 november) in De Spil in Bleskensgraaf niet doorgaan. Dat meldt de gemeente Molenlanden.

Op de website www.molenlanden.nl/scholenmarkt staat een overzicht van de scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving van gemeente Molenlanden. Ouders en leerlingen kunnen zich hier oriënteren op de mogelijkheden.

Meer informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs en hun open dagen of Doedagen is te vinden op de websites en social media-accounts van de desbetreffende scholen.