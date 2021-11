Presentatie van jaarboekwerk Historisch Meerkerk

MEERKERK • Tijdens de bijeenkomst van Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk is onlangs de 10e editie van het jaarboekwerk ‘Historisch Meerkerk’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door bestuurslid Krijn van der Ham overhandigd aan Ton van der Heiden.

Ton is een kleinzoon van Aart van der Heiden. In het jaarboekwerk zijn 14 pagina’s opgenomen over zijn opa, die in Meerkerk bekend was als fotograaf, huisschilder en muzikant. Aart kwam al op vroege leeftijd in aanraking met fotografie. De meeste vooroorlogse foto’s en aanzichtkaarten van Meerkerk en omgeving zijn door hem gemaakt.

De tiende uitgave is een dubbeldik nummer met 14 Meerkerkse verhalen uit 600 jaar geschiedenis. De verhalen gaan verder onder andere over ‘Archeologie en grafvondsten bij de Hervormde kerk’, ‘Meerkerk in de pruikentijd’, ‘Storm in Lakerveld’, ‘Toen kwam er een muziekvereniging’, ’Een gebeurtenis die Meerkerkers deed gruwen’.

De donateurs van genoemde stichting krijgen een exemplaar thuisbezorgd. Andere belangstellenden kunnen het boekwerk (uitsluitend contant) voor 10 euro kopen bij Hubo Bouwmarkt aan de Nijverheidsstraat 2 te Meerkerk of via de website www.historischmeerkerk.nl.