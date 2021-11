Inloopavond in Goudriaan over plan Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Initiatiefgroep Slingelandse Plassen presenteert een plan voor duurzame inrichting en beheer van het natuurgebied tussen Goudriaan en Giessenburg. Op maandag 15 november is er een inloopavond in Goudriaan.

In dorpshuis De Multistee kunnen inwoners van Goudriaan en omliggende dorpen dan tussen 19.30 en 21.30 uur kennis nemen van de plannen. De vrijwilligers van de initiatiefgroep staan klaar om een toelichting te geven. Er is geen vast programma; iedereen kan binnenlopen wanneer hij of zij wil.

Het heeft een paar jaar geduurd, maar het is nu zover: er ligt een beheer- en inrichtingsplan voor de Slingelandse Plannen in Goudriaan. Diverse verenigingen en particuliere initiatiefnemers hebben de krachten gebundeld. ‘Wij delen het enthousiasme om het recreatiegebied op een duurzame manier te beheren, met oog voor de natuurwaarden’, stelt Initiatiefgroep Slingelandse Plassen.



De initiatiefnemers zijn stuk voor stuk sterk geworteld in de regio. Het gaat om visverenigingen de Graafstroom en de Alver, Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard, Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost, wielersportvereniging Jan van Arckel en Wielercomité Goudriaan/Ottoland. Verder is het Polderbos aangehaakt. Hierin werken diverse mensen samen om een voedsel- en herinneringsbos te realiseren, in combinatie met een centrum voor natuur- en milieueducatie. Ook de klankbordgroep Goudriaan zit aan tafel als vertegenwoordiging van de inwoners.

Mountainbikeroute

De afgelopen maanden hebben de diverse partijen in nauw overleg met de gemeente Molenlanden hun plannen uitgewerkt. ‘We hebben elkaar gevonden in het idee dat samen optrekken veel kansen biedt om iets moois te realiseren.’

De Slingelandse Plassen wordt uitgebreid met een aantal onderdelen. Naast het al genoemde Polderbos komt er een mountainbikeroute. De initiatiefgroep werkt verder plannen uit om de Slingelandse Plassen aantrekkelijker te maken als recreatieterrein. ‘Denk aan het plaatsen van speeltoestellen en picknickbanken en het verder verbeteren van de zwemkwaliteit.’



Beheervisie

De initiatiefgroep heeft de nodige aandacht besteed aan een toekomstige beheervisie voor het gebied. In het afgelopen jaar is het dagelijks onderhoud reeds uitgevoerd door betrokken partijen vanuit de initiatiefgroep. Dit gebeurt zo veel mogelijk met inzet van vrijwilligers. Ook de afgelopen jaren waren al vrijwilligers van de betrokken verenigingen hierbij betrokken.

‘Dat de Slingelandse Plassen geliefd zijn bij heel veel mensen, die bovendien hun handen uit de mouwen willen steken, bleek afgelopen winter. Toen gingen enkele tientallen vrijwilligers enkele dagen onder deskundige leiding aan de slag om bomen te snoeien, vuil op te ruimen en ander achterstallig onderhoud weg te werken.’

Miljoen

Ook begin 2022 staan weer enkele snoeidagen op het programma. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens de inloopavond hiervoor al aanmelden of contact opnemen via slingelandseplassen@gmail.com.

De Slingelandse Plassen waren tot voor enkele jaren in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Die heeft het eigendom van het 35 hectare grote gebied voor een symbolisch bedrag van één euro overgedragen aan de gemeente. Mét daarbij een bedrag van circa 1 miljoen euro om het beheer voor een periode van minimaal’ vijftien jaar te financieren.

Afspraken

De initiatiefgroep is met de gemeente in overleg over de inzet van dit bedrag. Dit moet passen binnen de afspraken die met de provincie en gemeente zijn gemaakt. Zo moeten natuur, recreatie en duurzame inrichting en beheer goed in balans zijn en is het gebied er primair voor de inwoners van de Alblasserwaard.

Een ander uitgangspunt is dat de zwemfunctie gehandhaafd blijft, maar dat er geen grootschalige investeringen in de bestrijding van blauwalg plaatsvinden. De plannen van de initiatiefgroep Slingelandse Plassen kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Het college heeft de plannen verwerkt in een raadsvoorstel. Dat wordt op 23 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.