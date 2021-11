Bugemeester Segers opent boetiekhotel in molen Jan van Arkel

ARKEL • Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden heeft donderdag 11 november tijdens een officiële openingsceremonie het nieuwe boetiekhotel Slapen in de Molen geopend. Door het trekken aan de vang liet de burgemeester de molen aan de Vlietskade in Arkel draaien.

In zijn speech prees burgemeester Segers het ondernemerschap van Elco van den Berg van De Gespreide Herberg en het inzetten op het verduurzamen van overnachtingsmogelijkheden in Molenlanden. Aansluitend was het aan de wethouder toerisme, Arco Bikker, om de eerste koffer omhoog te hijsen in de molen, net zoals vroeger de zakken graan omhooggingen middels windenergie.

Luxe hotelkamers

In een jaar heeft De Gespreide Herberg de molen volledig verbouwd tot een luxe boetiekhotel. De molen heeft vier hotelkamers elk met een andere sfeer en thema en een vakantiehuisje onder de molen geschikt voor acht personen. De inrichting is eigentijds en passend bij het historische karakter van de molen.

Duurzaamheid

De Jan van Arkel, zoals de molen heet, is het toonbeeld als het gaat om duurzaamheid, aldus Elco. “Niet omdat ze in 1851 al zo bezig waren met het milieu maar men keek wel naar duurzaam, iets bouwen voor de lange termijn. De molen is in 1851 al circulair gebouwd, het was een voormalige poldermolen uit Noord-Holland. De oudste onderdelen stammen al uit 1638. En hij draait al jaren op windenergie natuurlijk. Zo hebben wij tijdens de verbouwing ook geprobeerd de molen te verduurzamen, materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en hebben we materialen betrokken van het Tweedekans Bouwmaterialen Depot in Groot-Ammers.”

Monumentaal

Het is een hele klus gebleken om een Rijksmonument om te vormen tot boetiekhotel. “We hebben met veel partijen te maken die hier iets van vinden, zoals de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, SIMAV als eigenaar van de molen, de monumentencommissie, de veiligheidsregio en de gemeente. Gelukkig hebben we met bureau Lakerveld een ervaren partner als het om erfgoed gaat. De oplossing werd gevonden door het aanleggen van een sprinklerinstallatie. Dit is de best beschermde molen in de Alblasserwaard”, aldus Elco van den Berg.

Open huis

Na de officiële opening was er gelegenheid voor belangstellenden om de kamers te bezichtigen en de molen te beklimmen. Verder verzorgde Ouwerkerk Wijnhandel een wijnproeverij en zorgde Nick van Zessen van Hebrews Coffee voor de lekkerste koffies.

De Gespreide Herberg heeft als doel om duurzame overnachtingsmogelijkheden te realiseren op de mooiste plekjes in de Alblasserwaard in de meest unieke objecten. Slapen in de Molen is een eerste concept dat nu geopend is. Binnenkort komt daar het Tiny House in Langerak bij, dit huisje is samen met het Davinci College gebouwd en is volledig zelfvoorzienend.

“De ambitie om meer in te zetten op duurzaam overnachten sluit aan bij de ambitie van de gemeente Molenlanden. De gemeente heeft als sparringpartner hun bijdrage geleverd”, aldus Van den Berg.

Meer informatie: www.slapenindemolen.nl.