Hoge VVD-onderscheiding voor Arie van Noordenne uit Giessenburg

GIESSENBURG • Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD netwerk Molenlanden heeft Arie van Noordenne uit Giessenburg de Thorbeckepenning ontvangen voor zijn bestuurlijke inzet.

Via een video-boodschap werd van Noordenne toegesproken door Christel Mourik, voorzitter van de VVD regio Zuid-Holland Zuid. Annie van de Riet reikte hem namens het hoofdbestuur de Thorbeckepenning uit.

Van Noordenne is VVD-lid sinds 1980. Zijn bestuurlijke carrière is begin deze eeuw in Hardinxveld-Giessendam gestart. In 2003 werd hij voorzitter van VVD Giessenlanden en later van VVD netwerk Molenlanden. Nu, na ruim 20 jaar heeft hij de voorzittershamer overgedragen.

De onderscheiding is bedoeld voor VVD-ers die zich langdurig als vrijwilliger hebben ingezet voor de partij en is vernoemd naar Johan Rudolph Thorbecke, die in 1848 de grondlegger was van de parlementaire democratie in Nederland. Deze prijs is de hoogste onderscheiding binnen liberale kringen.