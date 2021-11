308 mensen gevaccineerd tijdens extra prikronde in Molenlanden

MOLENLANDEN • Tijdens de extra prikactie van 4 tot 12 november zijn in de gemeente Molenlanden 308 mensen gevaccineerd.

Dat zijn ruim 50 mensen per dag dat de prikstraten geopend waren en het zorgt ervoor dat de vaccinatiegraad in Molenlanden met 0,7 procent omhoog is gegaan. “We zijn zeer tevreden met hoe deze actie verlopen is”, vertelt woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden.

De prikstraten stonden in Wijngaarden, Bleskensgraaf, Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Oud-Alblas. Het is niet bekend gemaakt hoeveel mensen op de verschillende locaties zijn geweest.

Volgende week is er opnieuw een extra gelegenheid om vaccins tegen corona te laten zetten. Van dinsdag 23 november tot en met zaterdag 27 november staan er twee prikbussen in Nieuwpoort en Nieuw-Lekkerland. Belangstellenden kunnen dan tussen 12.00 en 18.00 uur terecht voor informatie over corona en vaccinaties en voor het zetten van een prik.

De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. In Nieuwpoort staat de prikbus op de parkeerplaats bij de Spar, aan de Waterlinie 62. In Nieuw-Lekkerland komt de prikbus op de parkeerplaats bij de Aldi, aan de Planetenlaan 80a

Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een vaccinatie krijgen met een vaccin dat beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassen persoon bij moet zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Iedereen die een prik wil, moet een legitimatiebewijs laten zien en een mondkapje dragen. Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.