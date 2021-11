Ondanks regenbuitje warm onthaal voor Sinterklaas in Giessenburg

GIESSENBURG • Ondanks enkele regenbuitjes konden Sinterklaas en zijn Pieten op een warm welkom rekenen in Giessenburg en eerder op de middag ook al in Giessen-Oudekerk.

De Goedheiligman werd ontvangen door burgemeester Theo Segers en kinderburgemeester Fedde Linneweever.





Aan enthousiasme geen gebrek bij de Sint, die menig 'box' uitdeelde.

Na de intocht was er een Sinterklaasfeest in De Til en in de dorpskamer. Ook werden langdurig zieken door de Sint thuis bezocht.