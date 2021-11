Leerlingen Wellantcollege de Bossekamp krijgen in Nieuwpoort uitleg over Waterlinie

NIEUWPOORT • Leerlingen van de tweede klassen van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland brachten vrijdag een bezoek aan het historische centrum van Nieuwpoort.

In het kader van een project over de Oude Hollandse Waterlinie kregen ze een rondleiding door de Alblasserwaardse vestigingstad, waarbij vrijwilligers in historische kleding uitleg gaven over de geschiedenis en de functie van Nieuwpoort in deze verdedigingslinie.