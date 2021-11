Lezing over benodigde computer voor videobewerking

SCHELLUINEN • Op dinsdagavond 23 november geeft Seyed Ghasemi van 123pc.nl bij Film- en Fotoclub de Merwefilmers een lezing over de beste computer voor het doen van videobewerking.

Tijdens deze lezing wordt besproken welke dingen je moet overwegen voordat je een PC met de juiste hardware voor videobewerking koopt. De lezing begint om 20.00 uur in het clubgebouw in de voormalige kantine van VV Schelluinen aan de Sportlaan 1 in Schelluinen. De zaal is open om 19.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden kan via 06-27028006.