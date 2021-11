Superplus op basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland heeft de heer Van der Wal van de Plusmarkt met de groepen 5 en 6 de Superplus geopend.

In deze zelfgemaakte winkel op school konden de ouders naar hartenlust winkelen. Dit in het kader van het thema: ‘Worden wat je wil....werk aan de winkel’. De opbrengst is bestemd voor de Voedselbank.