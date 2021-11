Eerste herbruikbare spullen voor kringloopwarenhuis Het Goed in Gorinchem

GORINCHEM/MOLENLANDEN • Op 15 december opent Kringloopwarenhuis Het Goed officieel de deuren van haar dertigste vestiging op Woonboulevard Spijksepoort in Gorinchem. Op donderdag 11 november schonken bestuurders Cees Taal (Vijfheerenlanden), Lizanne Lanser (Molenlanden) en Eelke Kraaijeveld (Gorinchem) de eerste herbruikbare spullen aan het team van Het Goed.

Zij roepen daarmee meteen de inwoners van hun gemeenten op om vanaf nu ook hun herbruikbare spullen bij Het Goed in te leveren.bInwoners uit de regio kunnen vijf dagen per week hun herbruikbare spullen schenken aan Het Goed. Dat kan gaan om bijvoorbeeld meubels, boeken, kleding, maar ook curiosa. Het aanbieden van herbruikbare spullen draagt sterk bij aan het verminderen van de afvalberg en is dus zeer goed voor het milieu.

Het nieuwe kringloopwarenhuis wordt op woensdag 15 december feestelijk geopend. Kringloopliefhebbers uit de regio zijn dan van harte welkom om een kijkje te nemen in de nieuwe winkel. Uiteraard volgens de op dat moment geldende RIVM richtlijnen.

Het kringloopwarenhuis belooft een frisse, eigentijdse, overzichtelijke en inspirerende winkel te worden. Het nodigt mensen uit om op ontdekkingstocht te gaan naar bijzondere, unieke spullen. Elke dag is anders. Zo is het steeds een verrassing wat je er aantreft. En heb je trek in een kopje koffie of thee, tijdens of na een shoprondje? Dan is er lunchroom ‘Goed van Smaak’, in samenwerking met Metropole Gorinchem.

Het nieuwe kringloopwarenhuis op Woonboulevard Spijksepoort is een samenwerkingsverband van Het Goed met Avres. Het kringloopbedrijf biedt diverse werkplekken voor kandidaten van Avres, waar zij zich kunnen ontwikkelen en stappen kunnen zetten richting reguliere arbeidsmarkt. Ook gaan er Avres medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening aan de slag.

Inwoners van Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden en omringende gemeenten, die herbruikbare spullen graag een tweede leven geven, kunnen deze spullen bij Het Goed inleveren. Dit kan de komende weken op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:30 uuren op vrijdag van 09:00 tot 11:30 uur. Het adres is: Spijksedijk 28 in Gorinchem.

Op de foto staan de wethouders en Avres bestuurders Cees Taal (Vijfheerenlanden), Lizanne Lanser (Molenlanden) en Eelke Kraaijeveld (Gorinchem). Zij overhandigen herbruikbare spullen aan Het Goed en geven startsein voor het schenken van goederen.