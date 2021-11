Pieten komen op huisbezoek in Hoornaar

HOORNAAR • Op zaterdag 20 november zullen er weer Pieten op huisbezoek komen in Hoornaar.

Wie aan de voordeur of daar in de buurt minimaal één ballon ophangt, kan een Piet op bezoek verwachten. “Dit jaar zullen we wat langer kunnen blijven dan vorig jaar, natuurlijk niet heel de morgen, maar misschien hebben jullie nog wel een dansje te leren aan de Pieten, of wil je een ander kunstje vertonen”, schrijft Sinterklaas aan de dorpsbewoners.

Ook zal Sinterklaas zelf rondrijden door het dorp en af en toe ergens langsgaan. Hij kan natuurlijk niet iedereen bezoeken. Hij zal het mooist versierde huis belonen met een leuke prijs.

Tussen 09.00 en 11.30 uur zullen de Pieten door heel Hoornaar crossen om kinderen een klein cadeautje en pepernoten te brengen. Natuurlijk mogen de kinderen een mooie tekening of brief meegeven voor Sinterklaas.