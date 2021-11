Burgemeester Jaap Paans op bezoek bij jarige hospice De Cirkel

PAPENDRECHT/ALBLASSERDAM • Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam heeft op maandag 8 november een bezoek gebracht aan hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard, gevestigd in de Oostpolder in Papendrecht.

Het nieuwe hospice is de tweede vestiging van de stichting hospice De Cirkel en staat in de Oostpolder in Papendrecht. Het is gerealiseerd ten behoeve van alle inwoners van de Alblasserwaard.

Precies een jaar geleden werd dit prachtige gebouw geopend. Dat het hospice in een grote behoefte voorziet, bleek uit het feit dat het na de opening meteen volledig werd bezet. In het achterliggende jaar bleek het grote maatschappelijke belang van deze voorziening voor de regio.

Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard heeft zes bewonerskamers, elk met een aangrenzende badkamer en een eigen terras. Verder een royale woonkamer voor de bewoners en hun bezoekers, twee logeerkamers en een familiekamer.

De burgemeester werd rondgeleid door bestuursvoorzitter Ad van Driel en was onder de indruk van de prachtige afwerking, het huiselijke karakter en de hartverwarmende inzet van de vele vrijwilligers.

“Wat een waardevolle aanwinst voor de regio en onze gemeente”, aldus burgemeester Paans. Uit een gesprek wat de burgemeester voerde met de aanwezige vrijwilligers Lies en Ricky, bleek hoe gemotiveerd en dankbaar zij zijn hier actief te mogen zijn.

Op dit moment komen de meeste bewoners van het hospice uit Papendrecht. Manager Angelique de Wit benadrukte dat het hospice er is voor alle bewoners van de Alblasserwaard, met name uit het westelijk deel. De burgemeester zei te hopen dat berichtgeving over zijn bezoek bijdraagt aan de naamsbekendheid van het hospice en dat hierdoor ook de inwoners van Alblasserdam de mogelijkheid leren kennen en hun keuze kunnen maken.

“Iedereen is van harte welkom te bellen voor een kennismakingsafspraak. Als het thuis niet meer kan is ons ‘bijna thuis-huis’ zo’n mooi alternatief. Huisartsen en thuiszorgorganisaties kunnen hun patiënten voor wie het hospice uitkomst kan bieden aanmelden. Dat kun je overigens ook zelf doen. Iedereen die niet lang meer te leven heeft, kan contact met ons opnemen. Wij zullen er samen met de vrijwilligers alles aan doen om de laatste levensfase van mensen zo mooi en comfortabel mogelijk te maken”, aldus Angelique.

Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.