Niets lijkt plannen nieuwe school en woningen in Giessen-Oudekerk in de weg te staan

GIESSEN-OUDEKERK • De gemeente Molenlanden heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouw van de school en de bouw van elf woningen in Giessen-Oudekerk ter inzage gelegd.

Het plan vloeit voort uit een bewonersinitiatief van de dorpsraad van Giessen-Oudekerk en kan rekenen op een breed draagvlak vanuit de bevolking. Er wordt een multifunctionele ruimte gerealiseerd voor de school en elf nieuwbouwwoningen. Omdat het plan niet binnen het huidige bestemmingsplan past is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Er worden zes rij/hoekwoningen, drie seniorenwoningen en één twee-onder-eenkapwoningen gebouwd. De voorgaande jaren zijn met name woningen in het duurdere segment gebouwd. Het gemengde woonprogramma moet ervoor zorgen dat er doorstroming op de woonmarkt ontstaat. Ook wil men starters en/of jonge gezinnen aantrekken om de toekomst van de basisschool te kunnen borgen.

Daarnaast krijgt het voorzieningenniveau een impuls. Giessen-Oudekerk is een kleine kern in de gemeente Molenlanden. De bewoners hechten belang aan goede voorzieningen in hun dorp. Ook wordt de toekomst van de basisschool geborgd. Daarbij wordt in de school een multifunctionele ruimte gecreëerd, waardoor ruimte wordt geboden aan het verenigingsleven, stichtingen en groepen zoals de Dorpskamer en de bibliotheek.

Omwonenden hebben geen bezwaren en ook het Waterschap en de provincie zijn akkoord, waardoor het erop lijkt dat niets de realisatie van het plan in de weg zal staan.