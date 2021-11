Sinterklaas naar Giessenburg en Giessen-Oudekerk

GIESSENBURG • Sinterklaas komt op zaterdag 13 november over de Giessen naar Giessen-Oudekerk en Giessenburg.

Volgens traditie meert de Goedheiligman om 13.00 uur aan bij Café Restaurant Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk. Daarna komt de Sint naar Giessenburg, waar burgemeester Theo Segers hem zal onthalen.

De Sint en zijn Pieten meren omstreeks 14.00 uur aan bij de Giessenbrug in Giessenburg. Hier zal de burgemeester klaar staan om Sinterklaas en zijn Pieten te ontvangen. Na het feestelijke ontvangst, wandelen de Sint en zijn pieten richting de Dorpsstraat, waarbij de kleintjes Sinterklaas een handje kunnen geven. Ook aan snoepgoed zal het niet ontbreken. Hierna maakt hij zijn tocht naar De Til, dit alles vergezeld door de vrolijke Muziek Pieten.

In De Til vindt vanaf 14.45 tot 16.00 uur het Sinterklaasfeest plaats, voor de Giessenburgse en Giessen-Oudekerkse kinderen uit de groepen 1, 2, en 3 van de basisschool. Kinderen die niet op één van de basisscholen zitten, maar wel in aanmerking komen voor een gratis toegangsbewijs, kunnen een kaartje ophalen bij Miek-Kado aan de Dorpsstraat 76.

Prikkelarm

Ook is er dit jaar een prikkelarme ontmoeting met de Sint. Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit zal plaatsvinden in de dorpskamer van Giessenburg. Van 16.30 tot 17.00 uur. Hier is geen leeftijd aan verbonden. Opgeven hiervoor kan via intochtsintgiessenburg2021@gmail.com.

Op ziekenbezoek

Kinderen die door een langdurige ziekte niet naar het feest kunnen, worden door de Sint thuis bezocht. Een mailtje naar bovenstaand e-mail adres is voldoende.

Bij erg slecht weer gaat de Sint direct na aankomst in Giessenburg naar De Til.

Opmerking redactie: In het artikel dat op donderdag 11 november in de papieren editie van het Kontakt stond, was niet vermeld dat Sinterklaas eerst in Giessen-Oudekerk zou aankomen. Ook de benodigde kaartjes werden in dat artikel niet genoemd.