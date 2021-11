Nieuwe aansluiting A15/N3/N214 op zaterdag 13 november gereed

PAPENDRECHT • Zaterdag 13 november om 08.00 uur wordt afrit Papendrecht, vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N214 richting Oud-Alblas weer opengesteld.

De afrit is onderdeel van de nieuwe aansluiting van de A15 op de N3 en de N214. Als laatste onderdeel wordt de nieuwe carpoolplaats aangepakt. Deze gaat op 18 november open.

Vrijdag 12 november 21.00 uur tot zaterdag 13 november 08.00 uur is afrit (23) Papendrecht vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N214 en de N3 afgesloten. Tijdens deze nachtafsluiting wordt alles in orde gemaakt om de afrit naar de N214 open te stellen. Verkeer wordt omgeleid via af- en oprit Alblasserdam.

Vanaf zaterdag 13 november is ook het fietspad langs de N3 over de A15 weer open.

Aansluitend werkt aannemer Strukton aan de nieuwe carpoolplaats langs de Parallelweg. Deze wordt op donderdag 18 november in gebruik genomen. De tijdelijke carpoolplaats aan de Veerweg wordt vanaf 22 november afgesloten.

Nieuwe aansluiting

Ter hoogte van de Veerweg/Parallelweg is een nieuwe kruising met verkeerslichten aangelegd. De oprit naar de A15 richting Rotterdam is iets verlegd richting het noorden. Sinds 7 oktober is de nieuwe boog vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N3 richting Papendrecht/Dordrecht in gebruik genomen.

De nieuwe afrit loopt onder de N3 door, via een nieuwe lus waarna het verkeer rechtsaf gaat naar de N3. De afrit vanaf de A15 (vanuit Gorinchem) naar de N214 richting Oud-Alblas is omgebouwd naar één rijstrook en er is een nieuw verkeerslicht geplaatst. Aansluitend wordt de nieuwe carpoollocatie gemaakt.

Nachtafsluitingen N214 en N3

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november nog er een aantal nachtafsluitingen nodig van de N214, tussen de N481 en de Veerweg (richting Dordrecht) en van de N3, tussen de Merwedestraat en de Provincialeweg (richting Papendrecht). Bekijk www.N3werkzaamheden.nl voor de actuele planning.

Forse opgave

Rijkswaterstaat past in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren.

Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.