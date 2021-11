Vasthoudendheid Stichting Glasvezel Molenwaard eindelijk beloond

MOLENLANDEN • Inwoners van de voormalige gemeente Molenwaard kunnen vanaf het eerste kwartaal van komend jaar aansluiten op glasvezel. Wethouder Johan Quik maakte woensdagmiddag op de Vuilendam in Ottoland een begin met de werkzaamheden.

Richard Dusink van Digitale Stad vertelde de aanwezigen dat de eerste aansluitingen aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 of aan het begin van het tweede kwartaal 2022 een feit zullen zijn. Ottoland en Molenaarsgraaf worden het eerst aangesloten. Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak zijn het laatst aan de beurt, tot december volgend jaar. Het afmonteren van de huisaansluiting in deze dorpen volgt daarna, in de eerste maanden van 2023.

Bijna zeven jaar

Joop Broer, secretaris van de Stichting Glasvezel Molenwaard, overhandigde symbolisch een bundel glasvezel aan Dusink. “Na bijna zeven jaar vasthoudendheid is het nu zover”, zei hij met een brede lach. Jarenlang was hij bijna dagelijks bezig om zich, samen met de andere leden, sterk te maken voor de komst van glasvezel. Om de start van de aanleg te markeren overhandigde hij een bundel glasvezel aan Dusink en aan Huseyin Sevil, operationeel manager van Selecta Infratechniek. Selecta verzorgt de aanleg namens Digitale Stad.

Huisbezoeken

Dusink: “We gaan elk adres bezoeken om per huis met bewoners te kijken waar het glasvezel aansluitpunt afgemonteerd moet worden. Dit is eind oktober reeds gestart en wordt in de komende maanden uitgevoerd. Voor de zomer van 2022 verwachten we de eerste adressen aan te sluiten, waarna bewoners gebruik kunnen maken van de glasvezelverbinding, na activatie van de verbinding met een abonnement.”

Geen afspraak

In totaal krijgen bewoners van 5300 adressen de mogelijkheid aan te sluiten. Mensen kunnen nog geen afspraak maken voor de aanleg. Medewerkers gaan in eerste instantie langs de deuren. Wie niet thuis is op het moment dat de glasvezelvoorbereider langskomt, ontvangt een kaart om een afspraak te maken. Wie geen aansluiting wil, kan dat bij de schouwer melden.

Volgende week ontvangen inwoners een brief met flyer waarop de planning voor alle dorpen staat. Voor meer informatie: https://www.digitale-stad.nl/regio/molenwaard/