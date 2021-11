Dorpsraad Arkel zoekt actieve vrijwilligers

ARKEL • Dorpsraad Arkel is op zoek naar vrijwilligers.

De Dorpsraad is een enthousiaste club dorpsgenoten die zich als vrijwilligers inzetten voor een mooi en leefbaar dorp. Als dorpsraad denken we mee met plannen die ons dorp raken van de gemeente Molenlanden en andere instanties. Denk hierbij aan het project Hoofdroute Arkel en de herinrichting van ’t Waardje. Daarnaast starten we zelf initiatieven op en helpen we mee bij initiatieven vanuit het dorp, zoals Samen Koken, Samen Eten en het Cruijff Court. De dorpsraad is geen verlengstuk van de gemeente. Wel faciliteert de gemeente de dorpsraad met budget en door het verzorgen van nauw contact tussen gemeente en dorpsraad.

De afgelopen jaren is het aantal actieve leden binnen de dorpsraad minder geworden. Om als dorpsraad ook in 2022 actief te kunnen blijven voor een mooi en leefbaar Arkel is men dringend op zoek naar versterking met actieve vrijwilligers. De dorpsraad komt eens per zes weken bijeen. Men kan zich op allerlei manieren inzetten voor het dorp; van het ondersteunen van kleine initiatieven in het dorp (bijvoorbeeld bankjes langs het Lingepad) tot het meedenken bij grote plannen van de gemeente (bijvoorbeeld het beleid over duurzaamheid).

Voor meer informatie: www.dorpsraadarkel.nl. Contact opnemen kan via info@dorpsraadarkel.nl.