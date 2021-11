Weer succesvolle wervingscampagne: 113 nieuwe brandweermensen

REGIO • De laatste wervingscampagne van de brandweer in Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft succes gehad. In de afgelopen periode solliciteerden 113 mensen naar de functie van brandweervrijwilliger. Dit deden zij bij een brandweerpost bij hun in de buurt. De komende werken volgen zij het selectietraject en kijken zij mee bij de brandweerpost.

Tijdens de wervingscampagne reageerden 113 mensen op de functie van brandweervrijwilliger in Zuid-Holland Zuid. “We zochten brandweermensen voor acht brandweerposten. Maar ook voor andere kazernes hebben zich mensen gemeld. Dat is een mooie bijkomstigheid en daar zijn we ontzettend tevreden mee”, vertelt een trotse woordvoerder Gerben van den Boom. “De campagne is net als in het voorjaar geslaagd.”

Selectieproces

Brandweervrijwilligers zijn geen ‘amateur-brandweerlieden’, ze hebben een verantwoordelijke taak. Dit vraagt om een uniform selectietraject, waarbij kandidaten weten wat hen te wachten staat. Dit traject is dinsdag 9 november gestart met een verplicht digitaal informatiemoment. Ook volgt een kennismakingsgesprek. De sollicitanten die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een uitnodiging voor de selectietestdag.

Van den Boom: “Tijdens de selectietestdag wordt aan de hand van een aantal onderdelen gekeken of het brandweervak bij de kandidaat past. Vervolgens wordt een definitieve selectie gemaakt.” Als de kandidaat de hele procedure goed doorloopt wordt hij of zij aangesteld en aangemeld voor de praktijkgerichte opleiding manschap. Die start in het voorjaar van 2022.