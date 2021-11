4 handige zaken om in huis te hebben voor je auto

Voor veel mensen is de auto een gegeven in hun leven. Hij is er, je rijdt er bijna dagelijks in en je verwacht dat hij het altijd doet op het moment dat je hem nodig hebt.

Voor dat laatste heb je zelf ook zeker ten dele de verantwoordelijkheid. Plus je wil je auto natuurlijk ook enigszins presentabel houden. We bespreken vier handige zaken om in huis te hebben voor je auto.

Acculader

Veel autobezitters is het wel eens overkomen: de auto start niet omdat de accu is leeggelopen. Dat kan gebeuren omdat je lampen aan het laten staan, maar ook door een lek in de elektriek van je auto. Linksom of rechtsom krijg je hem dan niet aan het draaien. Een acculader komt dan uitstekend van pas. Hiermee kun je de accu van je auto weer opladen, zodat je weer op pad kunt. Uiteraard kan het geen kwaad om je accu en het eventuele lek vervolgens even te laten checken bij de garage.

Motorolie

Eigenlijk is een voorraadje motorolie onmisbaar voor een autobezitter. Ook al gaat je auto ieder jaar naar de garage voor een APK of beurt, ook gedurende het jaar is het verstandig om het oliepeil in de motor in de gaten te houden. Dat is niet ingewikkeld, net als het bijvullen met motorolie. Zoek wel de juiste motorolie uit voor de motor van jouw auto en het gebruik van de auto. Vul je de motorolie niet op tijd bij, dan kan de motor gaan vastdraaien en kom je met een rokende motor langs de weg te staan.



Aangeleverd

Ruitenwisservloeistof

Net als de olie in de motor kan ook de ruitenwisservloeistof door gebruik opraken. Het bijvullen van de ruitenwisservloeistof in je auto is heel eenvoudig. Daarom is het een goed idee om te zorgen dat je altijd een fles van dit goedje op voorraad hebt.

Kruimeldief

Heb je geen garage of carport in de buurt van een stopcontact? Dan kan het een hoop gedoe zijn om te auto te kunnen stofzuigen. Om dat toch dicht bij huis te kunnen doen, kan het handig zijn om in te investeren in een kruimeldief om je auto af en toe van binnen meer schoon te zuigen. Zo’n apparaat komt in huis overigens ook goed van pas voor kleine ongelukjes waarbij het tevoorschijn halen van de stofzuiger een hoop gedoe voor weinig is.

Zeker als je erg afhankelijk bent van je auto zijn deze zaken nuttig om in huis te halen. Uiteraard is het ook belangrijk om met de auto naar de garage te gaan als je vermoed dat er iets mis is, in plaats van ervan mee te door te rijden.