Rivas start met gedeeld leiderschap in de wijkverpleging

GORINCHEM • Rivas Zorggroep is op dinsdag 9 november gestart een pilot met gedeeld leiderschap in de wijkverpleging.

Traditioneel wordt ieder team aangestuurd door een teammanager. De komende tijd zal op twee Rivas-locaties een duo bestaande uit een teammanager en een wijkverpleegkundige gezamenlijk de aansturing van enkele teams op zich nemen. Rivas is hiermee één van de eerste aanbieders van wijkverpleging in Nederland die stappen zet richting duaal leiderschap.

Tijdens de pilot ‘Samen sterk in de wijk’ gaan twee locaties gedurende een periode van een half jaar met professionele begeleiding op deze wijze werken. De proeftuin biedt ruimte om waardevolle praktijkervaring op te doen, om te ontdekken welke mogelijkheden deze nieuwe vorm van leiderschap in de wijkverpleging met zich meebrengt en verduidelijkt welke randvoorwaarden er eventueel nog nodig zijn om deze werkwijze binnen de overige teams van Rivas wijkverpleging te implementeren.

De wijkverpleging staat voor grote uitdagingen waaronder de groeiende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel. Twan van den Munckhof, directeur wijkverpleging bij Rivas, legt uit: “Om te kunnen voldoen aan de vraag in deze snel veranderende omgeving is een heroverweging en aanpassing van de taakverdeling en verantwoordelijkheden nodig. Dit vraagt ook aanpassingen aan de huidige organisatiestructuur. Door het leiderschap te delen, wordt de expertise van de manager en zorgprofessional gebundeld en worden hun kwaliteiten optimaal benut. Het gaat erom het eigenaarschap op de juiste plaats te beleggen zodat goede ideeën en ontwikkelingen optimaal tot uitvoering kunnen komen en er voldoende uitdaging en werkplezier is voor de zorgprofessional en de manager. Taken en verantwoordelijkheden verschuiven daarmee, net als leiderschap. Met de introductie van de nieuwe functie creëren wij bovendien doorgroeimogelijkheden voor onze wijkverpleegkundigen.”