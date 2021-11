Speelgoed ruilbeurs op zaterdag 20 november in Giessenburg

GIESSENBURG • In het Duurzaamheidscentrum in de oude bibliotheek in Giessenburg wordt op zaterdag 20 november een speelgoed ruilbeurs gehouden.

“Heel veel speelgoed verdwijnt in een kast, om nooit meer te worden aangeraakt. Een onnodige belasting voor het milieu, dat kan toch slimmer”, dachten Rosita en Hans van het Duurzaamheidscentrum.

Daarom komt er een ruilochtend op 20 november van 10.00 tot 12.30 uur in het Duurzaamheidscentrum aan de Brederodestraat in Giessenburg. Aan deelnemers wordt gevraagd om schoon en heel speelgoed mee te nemen. Die worden gesorteerd en daar kan men dan ander speelgoed voor meenemen.

Na 20 november blijft het Centrum Duurzaamheid ieder zaterdag open van 09.00 tot 11.30 uur. Dan kan men nog steeds terecht in Rosita’s weggeefwinkel. Je kan er ruilen, iets brengen om weg te geven of alleen iets halen omdat je (nog) niets hebt om te ruilen. Het Centrum Duurzaamheid is een initiatief van Kringloop Giessenlanden in Arkel.