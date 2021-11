Vijfheerenlanden: opvang van statushouders veel waarschijnlijker dan van asielzoekers

VIJFHEERENLANDEN • De kans dat Vijfheerenlanden (tijdelijke) opvang gaat bieden aan vijftig tot zeventig statushouders is veel groter dan dat er een even grote groep asielzoekers onderdak gaat krijgen in deze gemeente.

De reden daarvoor: de landelijke overheid zoekt voor asielzoekers locaties waar veel grotere aantallen terecht kunnen en dat wil het Vijfheerenlandse gemeentebestuur pertinent niet. Dat meldt wethouder Cees Taal. “Daarom is onze verwachting dat de opvang van statushouder veel kansrijker is.”

De opvang zelf kwam afgelopen week tijdens een besloten raadsvergadering bij de partijen op tafel. Er bleek unaniem draagvlak voor de (tijdelijke) opvang te zijn. “Er is vanuit de landelijke overheid een zeer dringend beroep op de gemeenten gedaan. Er is raadsbreed de overtuiging dat wij ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben trots op onze raad dat zij zeggen: ‘Wij gaan hier onze nek voor uitsteken.’”

Centraal of verspreid

Mogelijke locaties voor de opvang noemt de wethouder nog niet en ook blijft hij het antwoord op de vraag of dit centraal of verspreid over de gemeente plaats gaat vinden schuldig. “Wel beseffen we heel goed dat dit een gevoelig dossier is. We zullen hier open en transparant in te werk gaan.”

Eerder had hij al een oproep gedaan aan inwoners om mogelijke oplossingen te bieden. Daar zijn ongeveer dertig reacties op binnengekomen. “Die variëren sterk, van particulieren die aanbieden mee te willen helpen tot bedrijven die een locatie aandragen.”

Subsidies

Uiteindelijk beslist de landelijke overheid of er van het aanbod van Vijfheerenlanden gebruik gemaakt gaat worden. “Voor ons was belangrijk om dit voor 18 november rond te hebben. Dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidies.”

Een ander uitgangspunt van Vijfheerenlanden is namelijk dat de opvang kostenneutraal dient te zijn. Taal: “Wij zijn van harte bereid om de helpende hand te bieden bij een humane oplossing te vinden, maar er moet wel boter bij de vis gegeven worden.”

Duidelijk

De verwachting is dat eind december, begin januari duidelijk zal worden of er inderdaad (tijdelijke) opvang geboden gaat worden aan statushouders of asielzoekers.